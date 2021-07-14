Taliban, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
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Taliban, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Taliban, Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban'ın, ülkenin Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirdiği bildirildi.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban'ın, ülkenin Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirdiği bildirildi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Taliban Sözcüsü Zahibullah Mücahid, Kandahar'ın Boldak bölgesine bağlı sınır kasabası Veş'i ele geçirdiklerini belirtti.

Mücahid, Veş'in ele geçirilmesiyle Pakistan'ın Çaman kasabası ile Afganistan'ın Boldak bölgesi arasındaki sınır kapısı Spin Boldak'ı kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili Afgan hükümetinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Çaman'da görevli yetkililerden Arif Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan tarafında Afgan güçleriyle Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğünü anımsattı ve Kandahar'a giden yolun Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından sınırın seyahat ve ticarete kapatıldığını ifade etti.

Afganistan ile Pakistan arasındaki en büyük uluslararası kapılardan biri olan Spin Boldak, her gün ortalama 70 binden fazla işçi ve tüccar tarafından kullanılıyor.

Ülkede çatışmalar sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban 8 Temmuz'da da İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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