Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi
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Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi

Taliban, Afganistan'ın batısındaki Badgis'in merkezine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Badgis vilayetinin merkezindeki Qala e Naw kentine üç noktadan saldıran Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Afganistan'ın Badgis vilayetinin merkezindeki Qala e Naw kentine üç noktadan saldıran Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, Taliban ülkedeki hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Taliban militanları, ülkenin batısındaki Badgis vilayetinin merkezindeki Qala e Naw kentine üç noktadan saldırı gerçekleştirdi. Vilayet meclis üyesi Zia Gul Habibi, Taliban militanlarının sabah saatlerinde Qala-e-Naw'e girdiğini ve şehrin kontrolünü ele geçirmek için Afgan güvenlik güçleriyle çatıştıklarını ifade etti. Vilayetin meclis başkanı Azizbig de Taliban militanlarının ilçeleri ele geçirdikten sonra Qala-e-Naw şehrine girdiğini doğruladı. Azizbig, durumu fırsata çeviren mahkumların da kentteki hapishaneden kaçtığını aktardı.

Badgis Valisi Hasamudin Shams da benzer yönde açıklama yaparak, "Düşmanlar Qala-e-Naw'e girdi ve çatışma çıktı" ifadesini kullandı.

ABD ÇEKİLİYOR, TALİBAN İLERLİYOR

Eğer ele geçirilirse Qala-e-Naw, Taliban militanlarının Afganistan'da işgal ettiği ilk vilayet başkenti olacak. ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin başlamasından bu yana 100'den fazla bölgeyi ele geçirdiği bildirilen Taliban'dan ise Qala-e-Naw kentindeki duruma yönelik bir açıklama gelmedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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