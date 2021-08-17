Taliban: "Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceği 2 ila 3 gün içinde belli olacak"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceğinin 2 ile 3 gün sürmesi beklenen istişareler sonucunda belirleneceğini ve ülkede kadınların çalışma ve okuma haklarına sahip olacağını duyurdu.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceğinin 2 ile 3 gün sürmesi beklenen istişareler sonucunda belirleneceğini ve ülkede kadınların çalışma ve okuma haklarına sahip olacağını duyurdu.

Taliban güçlerinin, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den, ülkede Taliban'a kimin liderlik edeceği konusunda açıklama geldi. Sözcü Shaheen yaptığı basın açıklamasında, Afganistan'da kadınların çalışması ve okumasına ilişkin konulara ve ülkede Taliban güçlerine kimin liderlik edeceğine yönelik kararlara değindi. Kendisine yöneltilen Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceği konusundaki soruları yanıtlayan Shaheen, bir istişarenin gerçekleştirileceğini ve 2 ila 3 gün içinde bir sonuca varılmasının beklendiğini duyurdu.

Ayrıca Sözcü Shaheen, 90'lı yıllarda Taliban'ın kurucularından biri olan ve Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in ne zaman olduğunu söyleyemese de Afganistan'a gitmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

"ESKİ AFGAN HÜKÜMETİ ÇALIŞANLARI GÜVENDE"

Taliban güçleri tarafından yapılan açıklamalarda, eski Afgan hükümetinde çalışmış kişilere genel af çıkarıldığı duyurulmuş ve görevlerine geri dönmeleri için çağrıda bulunulmuştu. Açıklamasında, eski hükümet çalışanlarına da değinen Shaheen, eski hükümet çalışanlarının hayatlarının güvende olduğunu belirterek, "Malları kurtarılacak, onurları ve hayatları güvende" ifadelerini kaydetti.

AFGAN KADINLAR ÇALIŞMA HAKKINA SAHİP OLACAK

Açıklamasında, Afganistan'daki kadınların üniversite düzeyine kadar eğitim görme ve çalışma hakkına sahip olacağını belirten Shaheen, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkede "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini ifade etti. Kadınların başörtüsü takmasının isteneceğini, fakat çarşaf giymelerinin istenmeyeceğini aktaran Shaheen, "Bunlar bizim kurallarımız değil, bunlar İslami kurallar. Bu onların güvenliği içindir" dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'A ÇAĞRI Konuşması sırasında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ve uluslararası topluma "Afgan halkının isteklerine saygı duymaları" mesajı veren Sözcü Shaheen, "Bu onların yükümlülüğü, çünkü 20 yıl boyunca Afganistan'ın yıkımının arkasında onlar vardı. Afganistan'ın yeniden inşasına ve insanların Afganistan'da yeni bir hayata ve yeni bir sayfaya başlamasına yardım etmek de onların ahlaki yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Shaheen, hiçbir "grup veya bireyin" terörist faaliyetler düzenlemek için "Afganistan ilticasını kullanmasına" izin verilmeyeceği konusuna dikkat çekti. Kabil Havaalanı'nda uçaktan düşen insanların görüntülerine ilişkin ise Shaheen, Taliban'ın olayda sorumlu olmadığını ve insanların Afganistan'ı "fakir bir ülke" olduğu için terk etmek istediğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı