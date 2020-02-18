Taliban Afganistan'da korucu karakoluna saldırdı: 9 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.
Kapisa Valiliği Sözcüsü Kais Kadiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nicrab'ın Dere-i Afganiye bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 9 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Kadiri, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.