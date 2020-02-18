Taliban Afganistan'da korucu karakoluna saldırdı: 9 ölü
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Taliban Afganistan'da korucu karakoluna saldırdı: 9 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

18.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:00
Taliban Afganistan'da korucu karakoluna saldırdı: 9 ölü

Taliban militanlarının, 'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

Kapisa Valiliği Sözcüsü Kais Kadiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nicrab'ın Dere-i Afganiye bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 9 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Kadiri, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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