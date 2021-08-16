Taliban, Afganistan'da hangi silahlara el koydu?
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BBC

Taliban, Afganistan'da hangi silahlara el koydu?

Taliban, Afganistan'da hangi silahlara el koydu?
BBC - Haberler | Dünya

Taliban güçleri bu yılki saldırılarının başından bu yana, ele geçirdikleri silah ve askeri mühimmata ilişkin görüntüleri paylaşıyordu.

Taliban güçleri bu yılki saldırılarının başından bu yana, ele geçirdikleri silah ve askeri mühimmata ilişkin görüntüleri paylaşıyordu.

Bunlar arasında helikopterler ve zırhlı araçlar da vardı.

Londra merkezli savunma ve güvenlik araştırmaları merkezi RUSI'ye göre, Taliban'ın elinde insansız hava araçları (İHA) dahil birçok farklı silah ve askeri teçhizat bulunuyor.

Bunlardan bazıları Afgan ordusuna ait askeri üslerden ele geçirildi. Bazıları ise hükümete bağlı birliklerden ayrılan askerler tarafından teslim edildi.

Helikopter ve benzeri büyük araçların ele geçirilmesine medyada geniş yer verildi. Ama RUSI'den Dr. Jack Watling, Taliban'ın bunları kullanma kabiliyetinin olmadığını, dolayısıyla bu tip araçların savaş alanında pek etkisi olmayacağını belirtiyor.

Daha fazla endişeye yol açan bir gelişme ise Taliban'ın termal görüntüleme ve gece görüşü ekipmanlarına erişmesi. Bunlar silahlara monte edilerek hedefe isabet oranını yükseltebiliyor.

'Bazı silahlar Orta Asya ve Orta Doğu'ya satılıyor'

Taliban ele geçirdiği bazı silahları ise Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine satıyor. Bu satışların Batı Afrika'ya doğru genişleyeceği tahmin ediliyor. Bu durum ciddi sonuçlara yol açabilir.

Dr. Watling, "Silahlar yaygın olduğunda silahlı çatışmalar da artıyor, zira rakibiniz daha iyi silahlanmış durumda oluyor. Önümüzdeki birkaç ayda muhtemelen bunu göreceğiz" diyor.

Ortalıkta dolaşan bu ekstra silahlar ayrıca Taliban'ın popüler taleplere cevap vermemesi halinde Afganistan'daki savaşın uzaması ve yıllara yayılmasına da neden olabilir.

Dr. Watling, "Afgan ordusu mensuplarının bir çoğu, ellerindeki silahları ailelerini korumak üzere kendileriyle götürdü" diyor ve ekliyor:

"Yani sıkı silahlanmış ve askeri eğitimli birçok insan var ve bunlar Taliban'ın istediği şekilde hareket etmeyebilir."

Taliban, Afganistan'da hangi silahlara el koydu?
BBC
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