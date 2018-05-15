Taliban, Afganistan'da Güvenlik Noktalarına Saldırdı

Afganistan'ın İran sınırında bulunan Farah vilayetinde Taliban tarafından güvenlik noktalarına yapılan saldırılarda çok sayıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Farah İl Meclisi Başkanı Fared Bakhtawer, Farah'taki güvenlik kontrol noktalarının sabah saatlerinde Taliban tarafından işgal edildiğini ve yoğun çatışmanın devam ettiğini söyledi. Bakhtawer, güvenlik güçlerinnin kaybının yüksek olduğunu ancak kesin bir rakam tespit edilemediğini belirtti. Bakhtawer, "Şehrin etrafındaki güvenlik kontrol noktaları Taliban tarafından işgal edildi ve güvenlik güçleri büyük kayıplar verdi" dedi.

Farah Valisi Abdul Basir Salangi de şiddetli çatışmaların devam ettiğini doğrulayarak, "Şehirde yoğun bir savaş devam ediyor" dedi.

Görgü tanıkları, şehrin sokaklarının boş olduğunu, insanların evlerinde gizlendiklerini, dükkanların, okulların ve devlet dairelerinin kapalı olduğunu söyledi. - KABİL