Taliban, Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadı
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Taliban, Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye yapılan bombalı saldırı Taliban tarafından kınandı.

Taliban, Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadı
12.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:19

Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye yapılan bombalı saldırı Taliban tarafından kınandı.

Afganistan'ın başkent Kabil'in 3. bölgesinde bulunan Sher Shah Suri Camii'ne cuma namazı esnasında önceden yerleştirilen patlayıcı infilak ettirilmişti. Patlama sonucu aralarında cami imamının da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. Olayda cami imamının hedef alındığı bildirilmişti.

Taliban tarafından camiye yapılan bombalı saldırı kınanarak, "Düşman halklarının cinayetleri devam ediyor. Bugün Kabil şehrinin Karte Char bölgesindeki Sher Shah Suri Cami imamı Azizullah Mofleh şehit edildi. İslam Emirliği, bu cinayeti en sert şekilde kınayarak adı geçen imamın şehadetinin kabul olmasını diliyor. Bu cinayetler, Afganların barış sürecinde bizimle yakınlaşması sırasında gerçekleşmektedir. Düşmanlar din alimlerinin kamudaki rolünden korkuyor. Düşman, zeki din alimlerinin öldürerek, bu alimleri dinleyen gençlerdeki özgürlük fikirlerini kısıtlamaya çalışıyor" denildi. - KABİL

Kaynak: İHA

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