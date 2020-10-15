Taliban Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırdı: 6 yaralı
15.10.2020 19:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:05
Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polis yaralandı.
Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 polis yaralandı.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Zabul'un Şahcoy ilçesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.
Saldırıda 6 polisin yaralandığını ifade eden Siyal, saldırının Taliban militanları tarafından yapıldığını belirtti.
Siyal, saldırının ardından başlatılan operasyonda 15 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat