Taliban, Afganistan'da bir bölgeyi daha ele geçirdi

Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan'a bağlı Barka bölgesi, saatler süren çatışmanın ardından Taliban militanları tarafından ele geçirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan'a bağlı Barka bölgesi, saatler süren çatışmanın ardından Taliban militanları tarafından ele geçirildi.

ABD ve NATO'nun askerlerini çekeceğini açıklamasının adından Afganistan'da çatışmalar şiddetini arttırdı. Taliban'ın ülkenin kuzeyindeki Baghlan'a bağlı Barka bölgesinde hükümet güçlerini geri çekilmeye zorladığı bildirildi. Polis sözcüsü Jawed Basharat, Taliban'ın saatler süren çatışmaların ardından Barka bölgesinde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Kimliğini gizli tutmak isteyen üst düzey bir güvenlik görevlisi, en az 10 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini ve 16'sının da Taliban tarafından yakalandığını ifade etti.

Barka bölgesi, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin güneydeki Helmand eyaletindeki Taliban saldırısına karşılık vermesinden 1 gün sonra düştü. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde 34 vilayetin 26'sında Afgan güvenlik güçlerine ve hükümete ait diğer noktalara 100'den fazla saldırı gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan başlayarak 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini duyurmuştu. Kararın ardından Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki çatışmalar yeniden alevlenmişti.

Taliban, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırıların ardından ABD önderliğindeki birlikler tarafından devrilmesinden bu yana ülkenin bazı bölgelerinde hakimiyetini sürdürüyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı