Taliban, Afganistan'da ABD ile varılan anlaşmadan sonra saldırılarını yüzde 70 artırdı

Afganistan'da Taliban, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile şubat ayı sonunda varılan anlaşmayı takiben ülkedeki saldırılarını yüzde 70 oranında artırdı.

Afganistan'da Taliban, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile şubat ayı sonunda varılan anlaşmayı takiben ülkedeki saldırılarını yüzde 70 oranında artırdı. Bağımsız bir komisyonun ve batılı askeri kaynakların verilerine göre anlaşmanın başlama tarihi olan 1 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine oranla fazladan 4 bin 500 Taliban saldırısı düzenlendi.

Afgan hükümetinin açıkladığı raporlara göre ise 1 Mart-15 Nisan arasındaki 45 günlük zaman dilimi içinde 900 Afgan güvenlik görevlisi saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Bir önceki yılın aynı döneminde 520 güvenlik görevlisi öldürdü. Veriler, Taliban'ın anlaşma gereği saldırılarını azaltmak yerine artırdığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle