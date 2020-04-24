Taliban, Afgan hükümetinin Ramazan boyunca ateşkes önerisini reddetti
Taliban örgütü, Afgan hükümetinin Ramazan ayı boyunca geçerli olacak ateşkes önerisini reddetti. Örgüt böylece, Kabil hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanılması önceliğini ortadan kaldırmış oldu
24.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:50
Taliban örgütü, Afgan hükümetinin Ramazan ayı boyunca geçerli olacak ateşkes önerisini reddetti.
Örgüt böylece, Kabil hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanılması önceliğini ortadan kaldırmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com