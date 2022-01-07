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Taliban, Afgan halkına yardım için dünyaya seslendi

Taliban, Afgan halkına yardım için dünyaya seslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afganistan Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, yayınladığı görüntülü mesaj ile dünyaya Afgan halkına insani yardım için seslenerek, "Uluslararası topluma, insani yardımlaşma örgütlerine, bizim fakir vatandaşımızı unutmamaları için sesleniyoruz" dedi.

Afganistan Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, yayınladığı görüntülü mesaj ile dünyaya Afgan halkına insani yardım için seslenerek, "Uluslararası topluma, insani yardımlaşma örgütlerine, bizim fakir vatandaşımızı unutmamaları için sesleniyoruz" dedi.

Taliban'ın önemli isimlerinden ve Afganistan Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Afgan halkına insani yardım yapılması için dünyaya seslendi. Birader yayınladığı görüntülü mesajda, Afganistan'ın hassas bir dönemde olduğunu ifade ederek, "Bir tarafta baskıcı yaptırımlar var, diğer tarafta Afganistan'da son 20 yılda vatandaşlara iş fırsatlarını kolaylaştıracak hiçbir altyapı yok" dedi.

Son zamanlarda yaşanan doğal afetlere değinen Birader, "Uluslararası topluma, insani yardımlaşma örgütlerine, böyle bir hassas dönemde, bizim fakir vatandaşımızı unutmamaları için sesleniyoruz. Doğal afetler, sel felaketi, yoğun kar yağışı, pandemi gibi durumlarda acil yardımlara ihtiyaç duyurulur. Şu an ülkemizin birçok yerinde halk gıda, barınak, elbise, ilaç ve nakit paraya acil ihtiyaçları var. Dolaysıyla, siyasi düşünceler dışında, dünyanın yardım ederek insani görevini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Birader, "İslam Emirliği, acil durumlarla ilgilenmeye tamamen hazırdır ve tüm hükümet bakanlıklarını ve dairelerini halka mümkün olduğunca yardım etmeye yönlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

Taliban, geçtiğimiz sene ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD ve Avrupa, Afganistan'a ait milyarlarca dolarlık devlet fonunu dondurmuş, küresel finans kurumları da Afganistan'a sağlanan fonları durdurmuştu. - KABİL

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