Taliban, ABD'yi "Doha Anlaşması"nı ihlal etmekle suçladı
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Taliban, ABD'yi "Doha Anlaşması"nı ihlal etmekle suçladı

Taliban, ABD'yi 'Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Taliban, ABD'nin 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması'nda yaptırım listesinden çıkarması gereken isimler konusunda adım atmayarak anlaşmayı çiğnediğini savundu.

Taliban, ABD'nin 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması'nda yaptırım listesinden çıkarması gereken isimler konusunda adım atmayarak anlaşmayı çiğnediğini savundu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kabil'de ilan edilen "geçici hükümet"e yönelik eleştirilerine tepki gösterildi.

ABD'li yetkililerin Taliban hükümeti üyeleri ve Hakkani ailesi mensuplarının terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım listelerinde yer aldığı yönündeki açıklamalarını "provokatif" olarak niteleyen Taliban, ABD'yi "en sert şekilde" kınadıklarını bildirdi.

Taliban, ABD'nin tutumunun "Doha Anlaşması'nın açık bir ihlali" olduğunu öne sürdü.

Hakkani ailesinin Taliban'ın bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Doha Anlaşması'nın "istinasız tüm Taliban yetkililerinin" ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım listesinden çıkarılmalarını öngördüğü belirtildi.

Taliban ile ABD arasında yapılan anlaşma

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de yapılan Doha Anlaşması, Taliban üyelerinin yaptırım listelerinden çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın 1'inci kısmında, ABD, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla, Taliban üyelerine ilişkin mevcut ABD yaptırımlarının ve ödül listesinin 27 Ağustos 2020'ye kadar kaldırılmasını vadediyor.

Anlaşmada Birleşmiş Milletler'in (BM) Taliban'a yönelik yaptırımları da ele alınıyor. Buna göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) diğer üyeleri ve Afganistan nezdinde, Taliban mensuplarının yaptırım listelerinden çıkarılmasına yönelik diplomatik girişim başlatması ve bu hedefin 29 Mayıs 2020'ye kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

Doha Anlaşması'nın imzalanmasından bir süre sonra Afganlar arası müzakereler başlamış ancak süreç başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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