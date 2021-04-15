Taliban, ABD'yı Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçladı

Taliban, ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini duyurdu.

Taliban, ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD ile Taliban arasında geçen sene Katar'ın başkenti Doha'da yapılan anlaşma gereği yabancı güçlerin mayıs ayında kadar ülkeden çekilmesi gerektiği ve bu çekilmenin birkaç ay ertelendiği bildirildi.

Bu askerleri çekme konusundaki tarihin ABD tarafından ertelenmesinin Doha Anlaşması'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin anlaşmayı çiğnediği kaydedildi.

ABD'nin, 6 bin Taliban mahkumunun serbest bırakılmasının gecikmesi, Afganlar arası müzakerelerin başlamasının ardından geri kalan mahkumların serbest bırakılmaması, Taliban'ın kara listeden çıkartılmaması ve benzeri birçok konuda Doha Anlaşması'na uymadığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin, verdiği taahhütleri yerine getirmeyerek güvenilir olmadığını bir kez daha dünyaya gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflar, Taliban şimdiye kadar anlaşmaya uyduğunu, uyguladığını ve anlaşmaya uymanın bir tek çözüm yolu olarak gördüğünü bilmelidir. Şimdi, eğer ABD anlaşmayı ihlal ederse, Taliban militanlarının da gerekli eylemlerinin önü açılacaktır, böylece gelecekteki sonuçların sorumluluğu Taliban'a değil Amerikan tarafına düşecek. Tekrar tüm yabancı güçlerin belirlenen tarihten ülkeden çekilmesini istiyoruz. Taliban tam, bağımsız ve saf bir İslami sistemin kurulması iddiasından hiçbir şekilde vazgeçmemiştir ve işgalin tam ve kesin olarak sona ermesinden sonra, Afganistan sorununa barışçıl bir çözüm bulmaya kararlıdır."

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini dün açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat