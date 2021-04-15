Taliban, ABD'yı Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban, ABD'yı Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçladı

Taliban, ABD'yı Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçladı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban, ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini duyurdu.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü

Taliban, ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD ile Taliban arasında geçen sene Katar'ın başkenti Doha'da yapılan anlaşma gereği yabancı güçlerin mayıs ayında kadar ülkeden çekilmesi gerektiği ve bu çekilmenin birkaç ay ertelendiği bildirildi.

Bu askerleri çekme konusundaki tarihin ABD tarafından ertelenmesinin Doha Anlaşması'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin anlaşmayı çiğnediği kaydedildi.

ABD'nin, 6 bin Taliban mahkumunun serbest bırakılmasının gecikmesi, Afganlar arası müzakerelerin başlamasının ardından geri kalan mahkumların serbest bırakılmaması, Taliban'ın kara listeden çıkartılmaması ve benzeri birçok konuda Doha Anlaşması'na uymadığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin, verdiği taahhütleri yerine getirmeyerek güvenilir olmadığını bir kez daha dünyaya gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflar, Taliban şimdiye kadar anlaşmaya uyduğunu, uyguladığını ve anlaşmaya uymanın bir tek çözüm yolu olarak gördüğünü bilmelidir. Şimdi, eğer ABD anlaşmayı ihlal ederse, Taliban militanlarının da gerekli eylemlerinin önü açılacaktır, böylece gelecekteki sonuçların sorumluluğu Taliban'a değil Amerikan tarafına düşecek. Tekrar tüm yabancı güçlerin belirlenen tarihten ülkeden çekilmesini istiyoruz. Taliban tam, bağımsız ve saf bir İslami sistemin kurulması iddiasından hiçbir şekilde vazgeçmemiştir ve işgalin tam ve kesin olarak sona ermesinden sonra, Afganistan sorununa barışçıl bir çözüm bulmaya kararlıdır."

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini dün açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taliban, ABD'yı Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:33:14. #1.15#

title