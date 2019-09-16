"Taliban, ABD ile anlaşmalara bağlı kalacak"

16.09.2019 18:36

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Muhammed Sohail Shaheen, Taliban ile ABD arasındaki barış müzakerelerine ilişkin, "Taliban, ABD'nin taahhüt ettiklerini yerine getirmesi durumda, yapılan anlaşmalara bağlı kalacak." dedi.

Shaheen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile ABD arasındaki barış müzakerelerini değerlendirdi.

Taliban'ın, Afganistan'da barışın sağlanması konusunda iki strateji izleyebileceğine dikkati çeken Shaheen, "Bağımsızlık için ya müzakere masasında ya savaş alanında mücadele etmeye hazırız. Bağımsız bir ülkede yaşamak hakkımızdır." şeklinde konuştu.

Afganistan sorununun çözümünün, ABD ile varılan anlaşmanın hayata geçirilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Shaheen, "Taliban, ABD'nin taahhüt ettiklerini yerine getirmesi durumda yapılan anlaşmalara bağlı kalacak. Aksi taktirde ABD, savaşın devam etmesinden sorumlu olacak." ifadesini kullandı.

Afganistan'da taraflar arasında ateşkes anlaşması olmadığı için çatışmanın sürdüğünü belirten Shaheen, ateşkesin, müzakereler esnasında bütün Afganların anlaşmaya vardığında başlayacağını ifade etti.

Cemiyet-i İslami lideri Muhammed Ata Nur, Afganistan'da barışın sağlanması önemine işaret ederek, "Şimdiki durum, Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini olumsuz yönde etkileyerek, yeni bir krize yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Afganistan'da askeri çatışmalar artabilir"

Modern Afganistan Araştırma Merkezi Uzmanı Andrey Serenko da Afganistan'daki durumun iki yönde gelişebileceğine işaret ederek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı görevden alırsa bu ABD'nin Taliban ile müzakerelerden tamamen vazgeçmesi anlamına gelecek. Bu çıkmaz bir strateji olur. İkinci yol ise müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasıdır." diye konuştu.

Gelecekte Afganistan'da askeri çatışmaların artabileceğini belirten Serenko, "ABD hangi stratejiyi seçerse seçsin, şiddet kaçınılmaz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA