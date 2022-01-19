Taliban'a göre, ülkedeki ekonomik krizin nedeni resmi olarak tanınmamaları

Taliban geçici hükümeti Başbakanı Muhammed Hassan Ahund, Taliban hükümetinin uluslararası toplum tarafından resmi olarak tanınmamasının Afganistan'da ekonomik sorunlara neden olduğunu söyledi.

Taliban geçici hükümeti Başbakanı Muhammed Hassan Ahund, Taliban hükümetinin uluslararası toplum tarafından resmi olarak tanınmamasının Afganistan'da ekonomik sorunlara neden olduğunu söyledi.

Ahund, Başbakanlık Sarayı'nda düzenlenen Afganistan Ekonomik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunların nedeninin, Taliban geçici hükümetinin resmi olarak tanınmaması, Afganistan'a karşı uygulanan yaptırımlar ve yurt dışındaki rezervlerin dondurulması olduğunu ifade eden Ahund, "Afganistan'a ait yurt dışında dondurulan paraların bizim ordumuz için değil Afgan halkı için serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Özellikle İslam ülkelerine Taliban geçici hükümetini tanıma yolunda ilk adımı atmaları çağırısında bulunan Ahund, Taliban'ın resmi olarak tanınma konusunda gerekli şartları yerine getirdiğinin altını çizdi.

Uluslararası toplumun Afganistan'a sürekli yardım sağlamasını isteyen Ahund, kısa süreli yardımların yeterli olmadığını vurguladı.

Ahund, "Taliban'ın gelmesiyle ülkede yolsuzluklar ortadan kaldırıldı. Ülke genelinde güvenlik sağlandı ve yabancı yatırımcılar Afganistan'a yatırım yapabilir." diye konuştu.

Taliban'ın geçici hükümetini, eylülde açıklamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen halen hiçbir ülke resmi olarak tanımadı.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

Ülkede işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

Öte yandan Afganistan Maden ve Sanayi Odası, 14 Ocak'ta, ülkedeki ham madde eksikliği ve bankacılık sisteminin doğru düzgün çalışmaması nedeniyle üretim tesislerinin yarsının faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.