Taliban'a, Afganistan'da düşen ABD uçağıyla ilgili yalanlama geldi

28.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:00

Afganistan'ın Gazni Vilayeti'ne bağlı Taliban kontrolündeki bölgeye düşen Bombardier E-11A tipi uçağın, Taliban güçleri tarafından düşürüldüğü iddiasına ABD tarafından yalanlandı.

Afganistan'da dün öğle saatlerinde Taliban kontrolünde olan bölgeye askeri uçak düştü. Uçağın önce Ariana Havayolları'na ait yolcu uçağı olduğu ileri sürüldü ancak Ariana Havayolları CEO'su Mirwais Mirzakwal basına yaptığı açıklamada, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını, planlanan tüm uçuşların normal şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.

Akşam saatlerinde Afganistan'da bulunan ABD ordusunun (USFOR-A) sözcüsü Albay Sonny Leggett sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Bir adet ABD Bombardier E-11A Afganistan'ın Ghazni Vilayet'inde düştü. Kazanın nedeni araştırılırken, kazanın düşman ateşinden kaynaklandığına dair hiçbir delil yok. Daha fazla bilgi olunca paylaşacağız" dedi. Albay Leggett ikinci bir yazılı mesajla "Taliban'ın ikinci bir uçak düşürüldü iddiası yanlıştır" dedi.

Kaynak: DHA