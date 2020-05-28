Taliban, 80 Afgan mahkumu serbest bıraktı
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Taliban, 80 Afgan mahkumu serbest bıraktı

Afganistan'da Taliban, esir tuttuğu 80 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.

Taliban, 80 Afgan mahkumu serbest bıraktı
28.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:34

Afganistan'da Taliban, esir tuttuğu 80 Afgan askeri ve polisi serbest bıraktı.

Afganistan'da Taliban, Baglan ve Kündüz illerinde esir tuttuğu Afgan asker ve polislerden oluşan 80 kişilik grubu bugün serbest bıraktı. Afganistan'da geçtiğimiz günlerde Taliban, Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmiş, Afgan hükümeti tarafından bu ateşkes kararı memnuniyetle karşılanmıştı. Afgan hükümeti iyi niyet göstergesi olarak, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakacağını duyurmuştu.

Öte yandan Afgan hükümeti geçtiğimiz günlerde bine yakın Taliban üyesini serbest bıraktı. - KABİL

Kaynak: İHA

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