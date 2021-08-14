Taliban 18 vilayette kontrolü ele geçirdi
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Taliban 18 vilayette kontrolü ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdüren Taliban, son 8 günde 18 vilayetin merkezinde kontrol sağladı.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdüren Taliban, son 8 günde 18 vilayetin merkezinde kontrol sağladı. Taliban'ın ele geçirdiği vilayetlerdeki çatışmalardan kaçarak başkent Kabil ve diğer büyük kentlere gelen yaklaşık 390 bin Afgan, evlerine dönecekleri günü bekliyor. Taliban militanları ile hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmalardan kaçarak Kabil'e gelen Afganlar, "Kunduz'u ele geçirdikten sonra Taliban'dan kaçtık. Evimizi ve her şeyi geride bıraktık ve yanımıza hiçbir şey getiremedik. Şu ana kadar ne Kunduz'da ne de Kabil'de herhangi bir yardım almadık. Açık yerde yaşıyoruz ve açık alanda uyuyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Afganistan'ın büyük ölçüde kontrolden çıktığını söyledi. Guterres, Taliban'ı saldırıları derhal durdurmaya ve "iyi niyetle" müzakere etmeye çağırdı. Guterres, Taliban ve Afgan güvenlik güçleri arasındaki mücadelenin şehirlerde "büyük zarara yol açtığını" belirterek, yüzbinlerce kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını, hastanelerin dolup taştığını, gıda ve tıbbi malzemelerin azaldığını söyledi.

Taliban 18 vilayette kontrolü ele geçirdi
Taliban 18 vilayette kontrolü ele geçirdi
Taliban 18 vilayette kontrolü ele geçirdi
Taliban 18 vilayette kontrolü ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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