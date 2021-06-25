Talha Yiğenlerden Muhteşem Geri Dönüş

Polonya'da devam eden Ferdiler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında Milli sporcumuz Talha Yiğenler, Tek Erkekler Ana Tablo 1. tur maçında ITTF Dünya 68. cisi Slovak Lubomir Pistej'i 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Polonya'da devam eden Ferdiler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında Milli sporcumuz Talha Yiğenler, Tek Erkekler Ana Tablo 1. tur maçında ITTF Dünya 68. cisi Slovak Lubomir Pistej'i 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İlk üç seti 11-8, 11-6 ve 12-10 kaybeden Milli sporcumuz sonraki setleri 11-5, 11-2, 11-5 ve 11-8 alarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Milli sporcumuzun galibiyeti kafilede çok büyük sevinç yaşattı. Talha Yiğenler, 2. turda ITTF Dünya 8. cisi İsveçli Mattias Falck ile 25 Haziran 2021 Cuma günü TSİ saat 18: 00'de karşılaşacak.

Kaynak: Habermetre