Talha Uğurluel'in FETÖ davası

22.10.2019 13:18

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tanık olarak dinlenilen kapatılan Samanyolu TV'de "Maceracı" adlı programı sunan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Murat Yeni, "Yaptığımız sohbetler cemaat sohbeti değildi, çay sohbetiydi. Kanalda 1 veya 2 defa Talha Uğurluel ile karşılaşmışımdır. Ben Talha Uğurluel'i iyi bir tarihçi olarak biliyorum. Yaptığımız sohbetler cemaat toplantısı değildi." dedi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Murat Yeni, "Ben 'Maceracı' programını 2002-2007 ve 2010-2015 aralarında Samanyolu TV'de yaptım. Devamlı Anadolu'yu dolaştığım için kanala çok sık uğramazdım. Uğradığım zamanlarda da sadece Talha Uğurluel ile değil, kanalda çalışan bütün arkadaşlarımızla beraber sohbet ederdik." diye konuştu.

Kendisinin ayda sadece 2 veya 3 kez kanala gittiğini anlatan Yeni, "Yaptığımız sohbetler cemaat sohbeti değildi, çay sohbetiydi. Kanalda 1 veya 2 defa Talha Uğurluel ile karşılaşmışımdır. Ben Talha Uğurluel'i iyi bir tarihçi olarak biliyorum. Uğurluel'in FETÖ ile iltisakına dair bir bilgim yok." şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme Başkanı Ersin Özaslan, tanık Murat Yeni'ye "Soruşturma aşamasında FETÖ sohbetlerine katıldığınızı söylemişsiniz. Yurtta sohbete katıldığınızı belirtmişsin. Şimdi farklı çelişkili ifadeler kullanıyorsun." dedi.

Yeni, "O anda nezarette kalmanın etkisiyle net cevaplar vermemiş olabilirim. Yine bunları söylemiştim, ama farklı algılanmış olabilir." karşılığını verdi.

Başkan Özaslan'ın "Eve de sohbet için gitmişsin önceki ifadende." demesi üzerine Yeni, "Bir eve gitmişimdir, sohbet etmişimdir. Tamamıyla çay sohbeti yemek sohbetidir. O dönemde uzun süre gözaltında kaldım, çok soru soruldu. Şaşkınlık... Panik atak hastasıyım. İnsanlar beni gördüğünde et, süt, yemek geliyor aklına. Ben nasıl dini sohbet edeyim." iddiasında bulundu.

Hakkında FETÖ'den soruşturma bulunan tanık Özlem Darama, Uğurluel'i şahsen tanımadığını, görgüye dair bilgisi olmadığını ama bazı duyumlarının olduğunu söyledi.

Uğurluel'in Afyonkarahisar'da verdiği bir seminere katıldığını söyleyen Darama, "Örgüt içerisine açık bir seminerdi. 2008-2012 yılları arasında olmuştu, net olarak bir tarih hatırlamıyorum. Benim hakkımda FETÖ üyeliğinden yapılan soruşturma sırasında Uğurluel hakkında da bir soruşturma yapıldığını duydum. Ben de hakkında duyduklarımı emniyette anlatmaya başladım. FETÖ'ye ait evlerde kalan öğrencilere mezuniyet yapılıyordu. Maddi sıkıntılar başladığı için mütevelli heyetindeki kişilerin evinde yapılıyordu. En son mezuniyetin Uğurluel'in evinde 2016 Mayıs'ta bahçesinde yapılacağını duymuştum." beyanında bulundu.

Sanık Uğurluel, tanığı tanımadığını, tanığın görgüye dayalı bir beyanının bulunmadığını ve beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sanık avukatı da tanıkların beyanlarına karşı ayrıntılı beyanda bulunacağını ifade ederek, Uğurluel'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti aralarında Talha Uğurluel'in eşi Gülfidan Uğurluel'in tanık olarak dinlenilmesine ve sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA