Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca sanığın lise döneminde örgüt okullarında okurken örgütle iltisakının başladığı, tanık ifadelerine göre üniversite yıllarında da örgüt bağının devam ettiği ve "Reşit Haylamaz" gibi örgütün tepe yönetiminde yer alan mensuplarıyla irtibatları olduğu belirtilerek, örgüt liderinin talimatlarına biat eden sanığın 17-25 Aralık'tan sonra örgüt tepe yönetiminden Selman Kuzu ile de görüşmesinin devam ettiği kaydedildi.

Örgütün sohbet adı altındaki toplantılarına katıldığı ifade edilen sanığın örgüt adına düzenlenen konferanslarda ve gezilerde konuşmalar yaptığı bildirilen mütalaada, sanığın FETÖ ile organik bağını sürdürdüğünün tespit edildiği anlatıldı.

Mütalaaya karşı savunma yapan Uğurluel, yazar olduğunu, binlerce saat televizyon programı yaptığını ve FETÖ'ye dair hiçbir yazısı olmadığını savunarak, "Huzurluyum, mutluyum, içim rahat. 15 Temmuz'dan sonra TBMM'de 3 konferans verdim. Hepinizin yetiştiği Adalet Akademisi'nde konferans verdim. Üzerimde en ufak leke olsa bunları yaptırmazlardı. Tek derdim var o da ölene kadar düzgün tarih anlatacağım. Onarın döneminde itilip kalkıldım, para kaynaklarım kesildi. Ben artık arınmak, gönül rahatlığıyla vatanıma ve milletime hizmet etmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Uğurluel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, sanığın FETÖ ile irtibatı olan ve kayyum atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu bilgisine yer verilirken, kapatılan Bank Asya'da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı belirtilmişti.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel'in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle FETÖ ile fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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