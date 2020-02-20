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Talha Kabadayı, Türkiye Şampiyonu

Muğla'da yapılan Halter Okul Sporları Gençler B Kategorisi'nde yarışan Talha Kabadayı, Türkiye şampiyonu oldu.

20.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:24
Talha Kabadayı, Türkiye Şampiyonu

'da yapılan Halter Okul Sporları Gençler B Kategorisi'nde yarışan Talha Kabadayı, şampiyonu oldu.


18-20 Şubat 2020 tarihinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılan Halter Okul Sporları Gençler B kategorisinde yarışan Kütahya Belediyespor Kulübü Halter sporcusu Talha Kabadayı 55 kiloda, 75 kilo koparma, 94 kilo silkme ve toplamda 169 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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