Tales of Arise demosu 18 Ağustos'ta yayınlanacak!

Bandai Namco, 18 Ağustos'ta Tales of Arise'in PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için bir demosunu yayınlayacağını duyurdu.

Bandai Namco Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan aksiyon rol yapma oyunu Tales of Arise demosunun oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden 18 Ağustos'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacağı duyuruldu.

Oyunun ayrıca, 4Gamer.net, DualSohckers, Famitsu, Game.ne.jp gibi Japonya merkezli video oyun yayıncılarında ön izlemeleri mevcut.

Tales of Arise, dünya çapında 10 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için çıkacak. 9 Eylül'de ise Japonya'da konsollar için piyasaya sürülecek.

TALES OF ARISE TANITIM YAZISI

"Atmosferik Gölgelendirme" ile çizilmiş doğal bir dünya:

Suluboya ve animelerden ilham alan bir grafik gölgelendiriciyi tanıtıyoruz. Çekici tasarımlarıyla karakterler, arka planlarındaki güzel ve zarif görseller eşliğinde yolculuk ediyor.

Canlı hissettiren bir dünyayı keşfet:

Eşsiz ve doğayla iç içe ortamların günün zamanına göre görünümünün değiştiği Dahna dünyasını keşfet. Kayalık arazilere tırman, derelerde yüz, kamp ateşi etrafında toplan, uzaylı bir gezegenin efendisini yen ve halkı özgürlüğe kavuştur!

Havalı aksiyon ve savaşlar:

Yeni "Boost Strike" sistemiyle artık güçlü saldırılardan oluşan kombolarını grup üyelerinle birlikte zincirleyebileceksin. Arte, Boost Attack ve Boost Strike kombolarını zincirleyerek düşmanlarını alt et!

Kutuplaşmış Renan ve Dahna halklarının hikâyesini deneyimle:

Bu iki dünyanın kaderini belirleyecek ana karakterler Alphen ve Shionne; zorlukların üstesinden gelerek, eşsiz arkadaş grubuyla birlikte büyüyecekler. Ufotable'dan hikâyenin kilit noktalarına yerleştirilen muazzam animasyonlar, ana karakterlerin yolculuklarını daha da renklendiriyor.

TALES OF ARISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit Only)

İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 or Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX

Önerilen Sistem Gereksinimleri: