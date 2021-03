Tales from the Borderlands, Nintendo Switch'te çıkış yaptı | Sistem gereksinimleri neler?

Geçtiğimiz ay konsollarda ve PC'de yeniden piyasaya sürülen ödüllü macera oyunu Tales from the Borderlands artık Nintendo Switch üzerinden oynanabilir. Tales from the Borderslands sistem gereksinimleri neler?

İlk piyasaya çıkışını Kasım 2014 ile Ekim 2015 arasında beş bölümlük bir seri olarak piyasaya sürülerek gerçekleştirilen Tales from the Borderlands, ikinci ve üçüncü oyunu olayları arasında geçen seçim odaklı bir macera oyunudur.

Tales from the Borderlands ve Borderlands 3'e PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S ve PC'den (Steam ve Epic Games Store) erişilebilir. Tales from the Borderlands, Nintendo Switch'te de mevcut durumda.

Tales from the Borderlandsşu an Steam'de %25 indirimle 107,99 TL'den satışa sunuluyor.

TALES FROM THE BORDERLANDS HAKKINDA

Borderlands evreninde geçen ve yapılan tercihlere göre şekil alan bir hikâyesi olan, o çok sevilen macera oyunu geri dönüyor! Borderlands 2 ve Borderlands 3 arasında geçen olaylara dayanan Tales from the Borderlands'te, hırsla çıktıkları yolda büyük işlere imza atacak olan iki güvenilmez karakterin serüvenine tanıklık edeceksin. Yaptığın tercihlerle bu hikâye sadece sana ait olacak ve bazen komik bazen de yürek burkan ve aklının ucundan geçmeyecek sonuçlara yol açacaksın.

Hyperion kuruluşunun başındaki kötü nam salmış Handsome Jack'in yerine geçmeye çalışan bir şirket çalışanı Rhys ile iyi laf yapan ağzıyla kendini her türlü beladan kurtarabilen, zeki bir dolandırıcı Fiona'yı oynayarak ölümcül Pandora gezegenini keşfet. Zaten şaibeli olan bir anlaşmada işler yolunda çıkınca Rhys ve Fiona kendi paylarını almak için istemeden bir araya geliyor, tehlikeli gangsterlerle, yamyam haydutlarla ve yol boyunca onları sarıp sarmalayan yaban hayatıyla karşı karşıya geliyor. Pandora'da şöhrete giden bu çılgın serüvende onlara nasıl yön vermek istersin?

TALES FROM THE BORDERLANDS 5 BÖLÜM

· Macerayı tamamen farklı iki ana karakterin gözünden yaşa: Hyperion yalakası Rhys ve zeki dolandırıcı Fiona

· Yaptığın her tercihle olay örgüsünde ilerleyecek, kendi serüvenini yaşayabilecek ve diğer karakterlerle olan ilişkilerini şekillendirebileceksin.

· Pandora ve Helios'u orada yaşayanların gözünden gör. Üstelik her an mizah ve dramla birlikte.

· Borderlands serisinden tanıdığın karakterlerle yolun kesişecek ve Rhys'in kankası Vaughn ve Fiona'nın çok bilmiş kız kardeşi Sasha gibi yeni karakterleri de tanıyacaksın.

· Borderlands evreninde geçen bu çok önemli hikâyede kahramanların ve kötülerin nihai kaderlerine tanıklık et.

TALES FROM THE BORDERLANDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

· İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64-bit

· İşlemci: Core 2 Duo 2GHz or equivalent

· Bellek: 3 GB RAM

· Ekran Kartı: ATI or NVIDIA card w/512 MB RAM

· Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

· Ses Kartı: Direct X 9.0c sound device