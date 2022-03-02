"Taleplerimiz Karşılanmazsa Greve Gideceğiz" - Haberler

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"Taleplerimiz Karşılanmazsa Greve Gideceğiz"

DailyMotion.com - Güncel
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), hakları ve acil taleplerine yönelik adım atılmaması durumunda 14-15 Mart tarihlerinde hiçbir sağlık kurumunda, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti verilmeyeceğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hakları ve acil taleplerine yönelik adım atılmaması durumunda 14-15 Mart tarihlerinde hiçbir sağlık kurumunda, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti verilmeyeceğini açıkladı

DailyMotion.com - Güncel

Türk Tabipleri Birliği, Mart, 112, Güncel, Haberler

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