"Taleplerimiz Karşılanmazsa Greve Gideceğiz"
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), hakları ve acil taleplerine yönelik adım atılmaması durumunda 14-15 Mart tarihlerinde hiçbir sağlık kurumunda, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti verilmeyeceğini açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), hakları ve acil taleplerine yönelik adım atılmaması durumunda 14-15 Mart tarihlerinde hiçbir sağlık kurumunda, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti verilmeyeceğini açıkladı
DailyMotion.com - Güncel