Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyduğunu ancak taleplerin sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada, "Daha iyi şartlar ve ekonomik talepler için gösteri yapan Sudanlı gençlere saygı duyuyoruz. Bu açıdan gençlerin sokağa çıkması gerekçelendirilebilir ancak talepler sabotaj eylemleriyle gerçekleştirilemez." dedi.

Bazı siyasi partilerin Sudan düşmanları ve bozguncuların gençlerin düzenlediği gösterileri kullandığına işaret eden Beşir, gençlerin Sudan'ın geleceği olduğunu, devletin onların adil taleplerini gerçekleştireceğini ve sorunlarını çözeceğini dile getirdi.

İktidara giden yolun sandıktan geçtiğini vurgulayan Beşir, ülkenin birlik, güvenlik, istikrar ile toprak bütünlüğünün korunması ve Sudan halkının mülteci durumuna düşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Beşir, ülke düşmanlarının, Yemen ve Suriye halkı gibi Sudan halkını da parçalamak istediğini belirterek, düşmanların bu emellerinin gerçek olmayacağını sözlerine ekledi.

Gösteriler 19 Aralık'ta başladı

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Komiteden önceki gün yapılan açıklamada da gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının da 3 değil 2 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı aldı.

Kaynak: AA