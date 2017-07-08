Talep Şanlıurfa'dan Hizmet Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da yaşayan bir şahsın, Mersin'deki dedesinin mezarına çiçek dikilmesi talebine kısa sürede yerine getirdi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da ikamet eden Mustafa Karageçili isimli vatandaş Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak, Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde bulunan dedesi Ramazan Karageçili'nin mezarına çiçek ve ağaç dikimi gerçekleştirilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde Ramazan Karageçili'ye ait mezara çiçek ve ağaç dikimi gerçekleştirdi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen dikim sonrasında mezarın bakım ve onarımını da gerçekleştirdi. Dikim ve diğer çalışmaların tamamlanmasının ardından mezar başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.



"Burhanettin Kocamaz'dan Allah razı olsun"



Talep edilen çalışmaların tamamlanmasının ardından kendisine çalışmalar hakkında bilgi verilen Mustafa Karageçili, uzun zamandır dedesi Ramazan Karageçili'nin mezarını ziyaret edemediği için üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Dedem geçirdiği kalp krizi sonucunda rahmetli oldu. İşlerimin yoğunluğu dolayısı ile uzun zamandan bu yana dedemin mezarını ziyaret edemiyordum. Ziyaret edemediğim için kendimi rahatsız hissediyordum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim alanlarından takip ediyordum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir talepte bulunmaya karar verdim. Onlar da benim bu talebimi gerçekleştirdiler" dedi. Karageçli, hizmet talebinin kısa süre içerisinde dikkate alınarak sonuçlandırılmasından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ettiğini de ifade etti. - MERSİN