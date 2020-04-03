Talep hızlandı: Hijyen ekonomisi 2019 büyümesini üçe katlayacak
Koronavirüs salgını birçok sektörde üretimi felce uğratırken, hijyen ve kişisel koruyucu maddeler pazarında patlama yaşanıyor.
03.04.2020 04:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 04:56
Koronavirüs salgını birçok sektörde üretimi felce uğratırken, hijyen ve kişisel koruyucu maddeler pazarında patlama yaşanıyor...
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Kaynak: Dunya.com