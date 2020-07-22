Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye'ye satıyorlar
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Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye'ye satıyorlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, baba mesleğini sürdüren 2 kardeş, ilk kez 50 yıl önce satmaya başladıkları İskandinav koltukların üretimine devam ederek, Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye'ye satıyorlar
22.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:37

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, baba mesleğini sürdüren 2 kardeş, ilk kez 50 yıl önce satmaya başladıkları İskandinav koltukların üretimine devam ederek, Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. 50 yıl önce ürettikleri modeli değiştirmeyerek satmayı sürdüren Ziya ve Zeki Koyu, modele talebin devam etmesi nedeniyle farklı bir model üretmediklerini söyledi.

Mobilya sanayisindeki 2 katlı atölyelerinde baba mesleği koltukçuluktan geçimlerini sağlayan Ziya ve Zeki Koyu, babaları Akif Koyu'nun ürettiği ve 20 yıl kullanılabilen İskandinav koltukları üreterek, Türkiye'nin birçok iline satıyor. Müşterilerinin 30 yıl sonra getirdikleri koltukları da yeniden restore edip, sahibine teslim eden kardeşler, ölene kadar bu modeli üretmeye devam edeceklerini söylüyor.

50 yıldır aynı tasarımı ürettiklerini söyleyen Ziya Koyu (60), "1950 yıllarında babamız Akif, oyma üzerine koltuk üretmeye başlamıştı. 1965 yıllarında babamız İskandinav dediğimiz bu ahşap koltukları üretmeye başladı. Bizde onunla çalışmaya başladık. 52 yıldır kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. 50 yıldan bu yana aynı koltuk tasarımını üretiyoruz. Tabii sistem aynı, bazen müşteriler koltukların bazı yerlerinde değişiklik yapılmasını istiyorlar. Onları da yapıyoruz. 50 yıl önceki yaptığımız aynı tasarımı bugün de yapıyoruz. 3 kuşak bizim koltuklarımızı kullanıyor. 35 sene önce bizden koltuk almış olan müşterimiz, aynı ürünü geri getiriyor ve bizden boyamamızı istiyor. Onları da yapıyoruz" dedi.'YENİ MODELE GEREK DUYMADIK'50 yıldır neden aynı modeli üretip sattığını anlatan Ziya Koyu, "Bize 52 yıldır aynı talep geliyor. Bizde talep geldiği için yeni modeller üretmeye gerek duymadık. Ürünlerimiz Türkiye'nin her yerine satılıyor" diye konuştu.ÖLENE KADAR BU MODELİ ÜRETECEĞİZ

Kardeşi Zeki Koyu (57) ise, "Ağabeyimle beraber yaklaşık 52 yıldır beraber çalışıyoruz. Biz bu ürettiğimiz ürünlerin üzerinde büyüdük diyebiliriz. Şimdi çocuklarımız ve torunlarımız bu ürünleri kullanıyor. Diğer mobilyalara göre daha uzun ömürlü oluyor. 15 senelik ürünlerimiz tekrar geri geliyor, onarıyoruz yeniden kullanılmaya devam ediyor. Yaklaşık 5 bin TL'ye satıyoruz takımını. Bu modeli ölene kadar üretip, satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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