Talep Azaldı, Hamsi Fiyatı Geriledi

Ordu'da, fiyatı 20 TL'ye kadar yükselen hamsinin fiyatı talebin az olmasından dolayı 15 TL'ye geriledi, diğer balıkların fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Hamsi sezonunun başlarında tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini alan ve Zonguldak taraflarında avlanmaya başlanan Karadeniz hamsisi de tezgahları süsledi. Bir süre 10 TL'ye satılan hamsinin fiyatı hava şartları ve avlanmanın az olmasından dolayı yüzde 100 artarak 20 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlara rağmen yoğun bir şekilde devam eden hamsi tüketimi son günlerde azaldı, fiyatlar ise 20 TL'den 15 TL'ye düştü. Balıkçılar, diğer balıkların fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktardı.

Vatandaş hamsi yemekten usandı

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, vatandaşların fiyatlara rağmen en çok hamsiyi tercih ettiğini belirterek, artık taleplerin azaldığını söyledi. İnsanların, diğer balıklara da yönlendiğini ifade eden Ceylan, "Hamsiye artık talep fazla yok. İnsanlar birden hamsiye yüklendiği için deyim yerindeyse hamsiden usandı. Kaç aydır insanlar sürekli hamsi yiyor. Fiyatlar da buna bağlı olarak düştü. 20 TL'ye kadar hamsinin fiyatı, 15 TL'ye kadar geriledi. İnsanlar artık diğer balıklara da yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Ceylan, hamsinin Gürcistan tarafına gitmesine karşı bazı kayıkların hazırlıklarını sürdürdüklerini de belirterek, mezgitin 13, istavritin 8, barbunun 20, çinekopun 20 ve sargan balığının da 20 liraya gerilediğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA