Talep arttı, Fırtına Deresi rafting botlarıyla doldu

Kaynak: DHA

RİZE'de, yıllar önce sadece sporcuların ve yöre sakinlerinin yaptığı rafting sporu gelişen turizmle birlikte bölgeyi ziyrete gelen yabancı turistlerin eğlencesi oldu. Fırtına Deresi üzerinde açılan rafting merkezlerine gelen özellikle Arap turistler, gün boyunca Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı yaşıyor.Kentte sadece sporcuların ve yöre sakinlerinin yaptığı rafting sporu, gelişen turizmle birlikte bölgeye akın eden yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de eğlence aracı oldu. Bölgede en çok tercih edilen adrenalin aktiviteleri arasında rafting gelmeye başladı. Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerinden geçen Fırtına Deresi'nde açılan rafting merkezlerine gelen özellikle Arap turistler, gün boyunca Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanını yakından yaşıyor. İşletme sahipleri mayo ya da şort giymek istemeyen turistler için de özel kıyafet geliştirdi. Turistler, yörede çay toplarken giyilen muşambadan yapılan pantolon ve yağmurluklarla rafting yapma imkanı buluyor. Su tutmayan kıyafetlerin üzerine can yelekleri giyen turistlere önce karada bilgiler veriliyor. Yaklaşık 5 kilometrelik oluşturulan güvenli parkurda turistler hem adrenalin yaşıyor hem de doyasıya eğleniyor. Özellikle öğlen saatlerinde Fırtına Vadisi boyunca seyahat edenler ise derede peş peşe giden raftingcileri görebiliyor.ARAP TURİSTLER EĞLENCELİ ANLAR YAŞIYORÖzellikle bölgeye yoğun olarak gelen Arap turistler, raftingi tercih ediyor. Bu dönem ağırlıklı olarak Iraklıların yer aldığı raftingci turistlerden birçoğu çok eğlenceli bir zaman geçirdiklerini, raftingin muhteşem adrenalin yaşattığını söylüyor.'RAFTİNG TURİZM AKTİVİTESİ OLDU'Fırtına Deresi'nde hem sportif hem de turistik amaçlı rafting işletmesi açan rafting milli takım antrenörlerinden Erdoğan Buçan, bu sporun turizme ciddi katısı olduğunu belirterek, "Fırtına Deresi'nde rafting şampiyonaları düzenlenmesi ve bu sporun tanınması ile ilgide artmaya başladı. Önceleri bizi izleyenler sonraları 'Bizi de suya indirir misiniz' diye taleplerde bulunmaya başladılar. Belli bir zamandan sonra bununla baş edemeyince tesisler kurulmaya ve rafting turizmi yayılmaya başladı. Şu an bu vadide 25'in üzerinde rafting tesisi var. Kimi işletme günde 5 kimi 20 bot indiriyor. Aslında son 10 yılın en zayıf sezonunu geçiriyor olmamıza rağmen yine de raftinge ilgi yoğun. Yerli turistten ziyade Arap turistlerin yoğun ilgisi var. Araplar suyun kıt olduğu bir yerden geldikleri için suyu çok seviyorlar ve buralara cennet diyorlar" dedi.'ÇAY MUŞAMBALARINI RAFTİNG KIYAFETİ YAPTIK'Buçan, mayo ya da şort giymek istemeyen muhafazakar turistlerin rafting yaparken giymeleri için yeni formül bulduklarını da anlatarak, "Kendi kıyafetleri ile bota binmeleri halinde suya düştüklerinde fazla su çekip can güvenlikleri tehlikede olabilir. Bunun önüne geçmek için çay üreticilerinin kullandığı muşamba yağmurluğu giydiriyoruz, üzerlerine can yeleklerini giyiyorlar. Bugüne kadar bir sorun yaşamadık" diye konuştu