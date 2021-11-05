"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi

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