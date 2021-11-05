"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz" - Haberler
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"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi

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 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
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