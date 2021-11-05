"Taleban'la Aşamalı Angajman Politikası Uyguluyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'daki Taleban yönetimini tanımakta "aceleci" olmadığını ve aktif diplomatik ilişkilere karşın uluslararası toplum gibi "aşamalı angajman" politikası izlediğini söyledi
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