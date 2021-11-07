Talatpaşa Bulvarı ve Peynircioğlu Deresi düzenlemelerine bir ödül daha

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan Talatpaşa Bulvarı'ndaki yükseltilmiş yaya geçidi ile Peynircioğlu Deresi'ndeki ekolojik koridor uygulamaları, TMMOB Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü'ne de layık görüldü.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası tarafından Prof. Dr. Raci Bademli anısına verilen İyi Uygulamalar Ödülleri açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan Talatpaşa Bulvarı'ndaki yükseltilmiş yaya geçidi ile Peynircioğlu Deresi'ndeki ekolojik koridor uygulamaları Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü'ne layık görüldü.

Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından, kent planlama/şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere 2003 yılından bu yana iki yılda bir verilen Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü'ne bu yıl 14 proje başvuru yaptı. Başvuruları belirlenen kriterlere göre inceleyen jüri değerlendirme kurulu, ilk aşamasında beş projenin elenmesine karar verdi. Kalan 9 proje arasından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki projesi Özendirme Ödülü'ne oy birliğiyle layık görüldü. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi, Sağlıklı Şehir Planlaması; İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Dairesi Başkanlığı tarafında hazırlanan Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi ise Sağlıklı Çevre Kategorisi'nde ödül almıştı.

Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında kentte yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların geçmesi için Avrupa'daki örneklerine benzer 34 metre uzunluğunda bir yaya platformu yaptı. Yükseltilmiş yaya geçidi üzerine İzmir'in tarihi köklerinden gelen figüratif desenler çalışıldı. Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece alan mini bir meydan görünümü kazanırken yayaların kaldırımlara inip çıkmadan karşıya geçişi de sağlanmış oldu.

Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir'deki Peynircioğlu Deresi'nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu. Avrupa Birliği'nin "HORIZON 2020" programı kapsamında 2, 3 milyon euroluk hibe alınan "Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler" projesinin bir uygulaması olan proje kapsamında geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturuldu.

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