Talatpaşa Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
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Talatpaşa Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor

Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlamak için Avrupa'daki örneklerine benzer bir yaya platformu yapıyor.

Talatpaşa Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor
17.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni Dominik Caddesi'ne ve Ali Çetinkaya Bulvarı'na bağlayan aksta bölge trafiğini yavaşlatarak yaya öncelikli hale getirmek ve kesintisiz bir yaya aksı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yükseltilmiş yaya geçidi projesi kapsamında 34 metre uzunluğunda, Avrupa'daki örneklerine benzer yaya platformu oluşturuldu. Yaya platformunun üzerine özel boyalarla İzmir temalı desenler çizilerek görünürlüğünün artması sağlanacak. Yine engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getiriliyor.

Park görünür hale geldi, yeni ağaçlar dikildi

Yükseltilmiş yaya platformu çalışması ile paralel olarak Talatpaşa Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı kesişiminde yer alan Turan Güneş Parkı da yenileniyor. Otobüs duraklarının arkasında kalan ve fark edilmeyen park, yapılan düzenlemelerle görünür hale getiriliyor. Mevcut yeşil alanlar korunarak 422 metrekare olan yeşil alan miktarı 426 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca parka bir ıhlamur, 2 manolya, 2 dişbudak ağacı dikildi. 2 pramidal süs iğdesi, 3 pramidal şimşir olmak üzere 5 ağaççık dikimi yapıldı. 115 mavi selvinin dikimi devam ediyor. Peyzaj düzenlemeleri ve mevsimlik çiçek dikimleriyle birlikte tüm çalışmalar önümüzdeki hafta bitirilecek.

Kaynak: Bültenler

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