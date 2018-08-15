Talat Bulut'la Devam Kararıyla Topa Tutulan Yapımcı Fatih Aksoy İlk Kez Konuştu: Bilmeden Yazıp Çiziyorsunuz

Taciz davasından takipsizlik kararının ardından Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine devam etmesi büyük tepki çekmişti. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy da eleştirilerin hedefi olmuştu. Gözlerin çevrildiği Fatih Aksoy sonunda konuştu.

ÇALIŞANLARINA KÖTÜ DAVRANILMASINA İZİN VERMİYOR

Milliyet'ten Özay Şendir'e konuşan Fatih Aksoy şu açıklamalarda bulundu; "Fatih Aksoy'u, en ünlü yıldızlarının bile MED Yapım çalışanlarına kötü davranmasına izin vermeyen bir adam olarak tanıdım. Bu tanıklığa güvenerek, Talat Bulut'un 'Yasak Elma'ya devam kararıyla ilgili kendisini aradım. Konuşmaya, "19 yaşında bir kız, tanığı yok diye, 'iftira atan insan' konumuna mı düştü?" diye başlayacak oldum, "Dur bakalım" dedi ve başladı anlatmaya:

DOSYAYI BİLMEDEN YAZIP ÇİZİYORSUNUZ

"Bu konuda, "Savcılığa şikayet et" diyen de benim, "Savcılığa başvurman buradaki pozisyonunu değiştirmez, sen lütfen işine devam et" diyen de... Hepiniz dosyayı bilmeden yazıp çiziyorsunuz. O genç kız ifadesinde "Odada yalnızdık" diyor ama takipsizlik kararı veren Savcı, tam 12 kişinin ifadesini aldı, biliyor musun? Üstelik o genç kızın avukatının istediği tanıklar da var, bu 12 kişi arasında... Diğer kostümcü, onların olayı anlattıklarını söylediği diğer kişi ve o gün kızı almaya gelen erkek arkadaşı hepsi dinlenmiş.

BEN İLKELERE GÖRE ÇALIŞIRIM KİŞİLERE GÖRE DEĞİL

"Daha ilk gün, "Mahkemenin vereceği kararı beklemem, savcı dava açtığı an, Bulut'la yollarımızı ayırırız" diyen benim. Savcı, ciddi bir sosyal medya baskısına rağmen ve o kadar kişiyi dinledikten sonra bir karar vermiş. Ne yapayım, kendim mahkeme mi kurayım? Ben kişilere göre değil, ilkelere göre çalışırım.