Talat Bulut, "Dileğim Gereksiz Varlıklardan Kurtulmak" Diyen Şevval Sam'a Gönderme Yaptı

Şevval Sam, önceki gün yeni yaşını başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde kutladı. Sam, doğum gününde mum üflemeden önce "Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak" dedi. Bu sözlere çok sinirlenen Talat Bulut ise "Yokluk içinde geldiğin yeri marifet zannedip sevinme" sözleriyle gönderme yaptı.

"YOKLUK İÇİNDE GELDİĞİ YERİ MARİFET ZANNEDİP SEVİNME"

Şevval Sam'ın bu göndermesine Talat Bulut'tan cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bulut şunları söyledi: "Arşiv yapmak ne kadar güzel bir şey. Saatli Maarif Takvimi' nin 11 Kasım 1973 yılına ait bir yaprağı var elimde. Günün sözü şöyle: Yokluk içinde geldiği yeri marifet zannedip sevinme, gereksiz yere de gerinme. Sonra seni bir şey zannederler.

"GEREKSİZ VARLIKSINDIR"

Gerekli ve gereksiz varlıklar üzerine bir kaç şey söylenmiş "Başkalarına iftira atmaya geldim, bu benim özüm" diyorsan gereksiz varlıksındır. Yine başkalarının üzerinden prim yaprak kendine "Becerikliyim" diyorsan, sen zaten busundur değişmezsin, gereksiz varlıksındır.

"ZEKAN YOKSA GEREKSİZ VARLIKSINDIR"

Oyunculuk kendini yeni yeteneklere zorlamaktır bunun için de zeka gerekiyor. Zekan yoksa zaten gereksiz varlıksındır. Ben de bu dünyaya insan olmaya geldin diyorsan çok gerekli varlıksındır. Böyle düşünenler için haftanın iyi geçmesini diliyorum. Hepinize sevgiler!"