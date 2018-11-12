Talat Bulut, "Dileğim Gereksiz Varlıklardan Kurtulmak" Diyen Şevval Sam'a Gönderme Yaptı
Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin setinde doğum gününü kutlarken "Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak" diyen Şevval Sam'a sert bir dille cevap verdi.
Şevval Sam, önceki gün yeni yaşını başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde kutladı. Sam, doğum gününde mum üflemeden önce "Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak" dedi. Bu sözlere çok sinirlenen Talat Bulut ise "Yokluk içinde geldiğin yeri marifet zannedip sevinme" sözleriyle gönderme yaptı.
"YOKLUK İÇİNDE GELDİĞİ YERİ MARİFET ZANNEDİP SEVİNME"
Şevval Sam'ın bu göndermesine Talat Bulut'tan cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bulut şunları söyledi: "Arşiv yapmak ne kadar güzel bir şey. Saatli Maarif Takvimi' nin 11 Kasım 1973 yılına ait bir yaprağı var elimde. Günün sözü şöyle: Yokluk içinde geldiği yeri marifet zannedip sevinme, gereksiz yere de gerinme. Sonra seni bir şey zannederler.
"GEREKSİZ VARLIKSINDIR"
Gerekli ve gereksiz varlıklar üzerine bir kaç şey söylenmiş "Başkalarına iftira atmaya geldim, bu benim özüm" diyorsan gereksiz varlıksındır. Yine başkalarının üzerinden prim yaprak kendine "Becerikliyim" diyorsan, sen zaten busundur değişmezsin, gereksiz varlıksındır.
"ZEKAN YOKSA GEREKSİZ VARLIKSINDIR"
Oyunculuk kendini yeni yeteneklere zorlamaktır bunun için de zeka gerekiyor. Zekan yoksa zaten gereksiz varlıksındır. Ben de bu dünyaya insan olmaya geldin diyorsan çok gerekli varlıksındır. Böyle düşünenler için haftanın iyi geçmesini diliyorum. Hepinize sevgiler!"
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şevvalae tavsiyem çeneni tut uutur yoksa dama sorarlar para için dizede devma eden sen nasıul varılıksın diye madem kadına tazicie karşısın inanıyorsun çık basına dedki ben taciz olayına innaıyorum o yüzden bu şajısla aynı dizde oynamak istmeiyorım hadi efe yap bakalım rolune fazla kaptırdın hukuku bile dnlemeiyorsun hagi gereksiz varlı şevval şimdi uza çok sevimsizisin aynı dizede olduğı gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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NURsuzlar!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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nerede hareket orada bereketCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HELE ŞU REZİLLİĞE BAKARMISINIZ. SİZİN DİZİNİZEDE SİZEDE İNSANLARDA BİRAZ GURUR HAYSİYET OLUR BE. HERŞEY PARA DEMEK DEĞİL. AMA SİZLER ONU ANLAMAZSINIZ. REYTİK UĞRUNA YAPAMAYACAĞINIZ REZİLLİK YOK.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ADAMIN DURUŞU YETER PRİM YAPMAK İSTEYEN ÇOK ELMA VEREN AĞAÇ TAŞLANIRCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır