Talat Bulut "Beni de Taciz Etti" Diyen Hande Ataizi'ne Cevap Verdi

Son günlerde 'taciz' iddialarıyla gündemden düşmeyen 'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, 'Duymayan Kalmasın' adlı programın canlı yayınında Hande Ataizi'ye cevap verdi.

"TACİZ VARSA NEDEN MAHKEMEYE GİTMEDİ?"

Rahmetli Ömer Kavur, 'Göç Zamanı'nda Hande Ataizi'yi oynatacağım' dediği zaman, 'bu senaryo Hande'ye uygunsuz, oynatmayın' dedim.Bir röportajımda bana 'Hande'nin oyunculuğunu nasıl buluyorsun?' dediler. 'Oyuncu değil, magazin figürü' dedim. Bu açıklamadan sonra kendi tarzı ile cevap verdi. Aynı hakareti Cihan Ünal'a da yaptı, hatırlıyor musunuz? Böyle bir taciz varsa neden mahkemeye gitmedi? Beni yargının önüne çıkarmadı? Hiçbir dizide yok, sinemada yok. 18 yıl sonra çıkıp bunu konuşuyorsun? Bir kadına bugün 'çok şıksın' dediğinde artık bunu taciz olarak algılıyorlar. Eğer suçluysam yargılanayım, buna karşı değilim.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Hande Ataizi de 18 yıl önce "Melekler Evi" filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut'u tacizle suçlamıştı. Talat Bulut'un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Hande Ataizi, "Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun" dedi.