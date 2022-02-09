Talas'ta "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması devam ediyor

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Mevlana Mahalle Meydanı'nda başlatılan "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması bir ayı tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan yardımcıları, KASKİ ve Ulaşım AŞ yetkililerinin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar her çarşamba Mevlana Mahallesi'nde Başkan Yalçın ile birebir görüşme imkanı buluyor.

Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yalçın, istek ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, uygulamanın bir ayı tamamladığını belirterek, kısa sürede vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini aktardı.

Uygulama ile makam odasını vatandaşların ayağına getirdiklerini anlatan Yalçın, "Talas'ın 80 bin nüfusuyla en yoğun mahallesi olan Mevlana'daki bu uygulamamızla vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birebir dinliyor, bununla birlikte kendileriyle de sohbet etme imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yavuz İncedayı da uygulamayı sosyal medyadan gördüğünü ve Yalçın'a taleplerini ilettiğini kaydetti.