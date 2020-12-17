Talaslı çiftçiler kışı eğitimle geçirecek

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik uzaktan eğitim programı gerçekleştirdi. Her hafta düzenli olarak devam edilecek olan programda Talaslı üreticilere tarım ve hayvancılığa dair çeşitli konularda eğitimler verilecek.

Talas Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programlarıyla Talaslı üreticilerin kış dönemindeki boş vakitlerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. İlk eğitim programında ise ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından 'Hayvan Bakım, Besleme ve Rasyon Hazırlama' konuları anlatıldı. 3 hafta sürecek olan hayvan bakımı ve beslemesine dair derslerin ardından üreticilerin istekleri doğrultusunda belirlenecek olan konular üzerinde de eğitimler ve danışmanlık hizmeti devam edecek. Online sınıf oluşturularak yapılan eğitim programının ilkine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. Üreticilere yönelik gıdanın ve üretimin insan yaşamındaki yerine dair kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, "Özellikle pandemi sürecinde görüldüki tarım ve hayvancılık insanlığın geleceği açısından en önemli unsurlar arasındadır. Çünkü insanın beslenme ihtiyacı temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Allah devlete zeval vermesin, devletimizin destekleri ve ışık tutmasıyla bu gibi faaliyetlere de imza atıyoruz." dedi.

Pandemi döneminde oluşan olumsuzlukları fırsata çevirdiklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, şunları söyledi: "Krizleri fırsata çevirmek diye bir söz vardır, biz de böylelikle tıpkı okullarda olduğu gibi bu vesileyle hayırlı bir işi yerine getirmek adına uzaktan eğitim ile eğitim toplantısı gerçekleştirdik."

"Köylülük başkadır, çiftçilik başka" sözleriyle üreticiliğin ayrı bir bilgi ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Başkan Mustafa Yalçın, "Bir harf, bir kelime çok şeyi değiştirebilir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Bundan sonraki eğitim programlarına katılmak isteyen Talaslı üreticilerin, Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı