Talasgücü zirvede, Kayseri EMAR takipte

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta Talasgücü Belediyespor'un ardından Kayseri EMAR da puan kaybı yaşadı. Zirvede fark 4 puan oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ile Kayseri EMAR Grup arasında puan farkı 4 oldu. Geçen hafta Talasgücü Belediyespor'un Develi deplasmanında yenilmesi sonrasında zirveye göz diken Kayseri EMAR Grup'un bu hafta Develispor ile berabere kalması dengeleri yeniden değiştirdi. Talasgücü Belediyespor 33 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Kayseri EMAR grup 29 puanla ikinci sırada Suvermez Kapadokya 22 puanla üçüncü sırada bulunurken zirvedeki iki takımdan iki haftada 4 puan alan Develispor da 19 puanla dördüncü sırada bulundu. Yahyalıspor'un 11 puanla 7.sırada kendine yer bulduğu puan durumunun son sırasında 6 puanla Abdulvahabigazispor görüldü. - KAYSERİ