Talasgücü'den ASKF'ye ziyaret

Talasgücü Belediyespor yönetimi, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Talasgücü Belediyespor yönetimi, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, geçtiğimiz haftalarda Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına seçilen Mutlu Önal'ı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret etti. Talasgücü Belediyespor ikinci Başkanı Etem Mezgitli ve Teknik Direktör Halil Aslan, ASKF Başkanı seçilen Mutlu Önal'a başarılar diledi.

Kayseri ASKF Başkanı mutlu Önal da gerçekleştirilen bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, el birliği ile Kayseri sporunu daha üst seviyelere çekmek için çabalayacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı