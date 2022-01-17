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Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı devam ediyor

Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor, ligin 2.yarısı öncesi çalışmaları Antalya'da sürdürüyor.

ANTALYA (İHA) - Talasgücü Belediyespor, ligin 2.yarısı öncesi çalışmaları Antalya'da sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin 2.yarısı hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Ligin ilk yarısını namağlup tamamlayarak kapatan sarı lacivertliler ikinci yarı öncesi Antalya'da güç depoluyor.

9 gün boyunca çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısına daha güçlü ve iyi başlamak istiyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Antalya'da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Talasgücü Belediyespor 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Amatör Lig, Antalya, Spor, Haber

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