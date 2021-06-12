Talasgücü Belediyespor Sivas yolcusu
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Talasgücü Belediyespor Sivas yolcusu

Talasgücü Belediyespor Sivas yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Sivas Cumahuriyet Ünivertesi GSK ile oynayacağı maç için bugün Kayseri'den ayrılacak.

Talasgücü Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Sivas Cumahuriyet Ünivertesi GSK ile oynayacağı maç için bugün Kayseri'den ayrılacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 2.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı maç için Sivas'a gidecek. Sarı-Lacivertliler Cumhuriyet Üniversitesi GSK maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve ardından karayolu ile Sivas'a giderek kampa girecek. Lige Kayseri derbisinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Talasgücü Belediyespor, Cumhuriyet Üniversitesi GSK maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Yarın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sahasında oynanacak olan Cumhuriyet Üniversitesi GSK ile Talasgücü Belediyespor karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. İlk maçlarını kaybeden iki takım arasında oynanacak olan zorlu mücadeleyi Ceyhun Panba yönetecek. Panba'nın yardımcılıklarını Berkay Otuzbiroğlu ve Baran Can Durmuş yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Berat Tuğ. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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