Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup tamamladı

KAYSERİ (İHA) - Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak devreye yenilgisiz girdi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor şampiyonluğa kenetlendi. Ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta 9 yaparak 27 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler ligin ikinci yarısında aynı performansı sürdürerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

Talasgücü Belediyespor ilk yarıda oynadığı 9 maçta 9 galibiyet alırken rakip filelere 24 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Sarı lacivertliler grupta en çok gol atana takım ve en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Talasgücü Belediyespor ikinci yarının ilk maçında sahasında Abdulvahabi Gazispor'u konuk edecek.

Talasgücü Belediyespor'un ilk yarıda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta Abdulvahabi Gazispor 0-4 Talasgücü Belediyespor

2.Hafta Talasgücü Belediyespor 1-0 Develispor

3.Hafta Andırın Yeşildağ 0-7 Talasgücü Belediyespor

4.Hafta Talasgücü Belediyespor 1-0 Suvermez Kapadokyaspor

5.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-0 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

6.Hafta Kayseri Emar Grup FK 1-2 Talasgücü Belediyespor

7.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Elbistanspor

8.Hafta Ürgüpspor 0-2 Talasgücü Belediyespor

9.Hafta Talasgücü Belediyespor 3-1 Yahyalıspor - KAYSERİ

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