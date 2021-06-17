Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini aldı
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Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor ligin 3. haftasında sahasında Çorum Çimentospor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Talasgücü Belediyespor ligin 3. haftasında sahasında Çorum Çimentospor'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor, dün sahasında konuk ettiği Çorum ekibi Çimentospor'u ilk yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etti. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Kayseri ekibi, 29 ve 35. dakikada Abdulkadir Kaplan'ın golleri ile 3 puanı aldı. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor, 3 puanla averajla 2. sırada yer aldı.,

Sarı-Lacivertliler ligin 4. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar Grup FK ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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