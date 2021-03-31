Talasgücü Belediyespor göz doldurdu
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Talasgücü Belediyespor göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Talasgücü Belediyespor göz doldurdu

Talasgücü Belediyespor, 10 gün süren Antalya kampında 5 hazırlık maçı oynadı.

Talasgücü Belediyespor, 10 gün süren Antalya kampında 5 hazırlık maçı oynadı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek. 1.etap çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren ve ardından 2.etap kampı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım kampta oynadığı 5 hazırlık maçından 4'ünü kazanırken 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Talasgücü Belediyespor oynadığı 5 maçta 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Yeni sezon oynadığı hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar ile lig öncesi göz dolduran Talasgücü Belediyespor'da keyifler yerinde. Talasgücü Belediyespor'un hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde;

Talasgücü Belediyespor 1-0 Ünyespor 1957 Spor

Talasgücü Belediyespor 3-1 Kepez Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 2-0 Aydın Efelerspor

Talasgücü Belediyespor 2-0 Alibeyköyspor

Talasgücü Belediyespor 0-0 Orduspor - KAYSERİ

Talasgücü Belediyespor göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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