Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor
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Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor

Talasgücü Belediyespor galibiyet hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Talasgücü Belediyespor ligin son maçında yarın deplasmanda Çorum Çimentospor'a konuk olacak.

Talasgücü Belediyespor ligin son maçında yarın deplasmanda Çorum Çimentospor'a konuk olacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 6. haftasında galibiyet arıyor. Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan ancak geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, hedefini gelecek sezona bıraktı. Geçtiğimiz hafta sahasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni mağlup eden Talasgücü Belediyespor yarın sahadan 3 puanla ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Çorum Çimentospor maçı için bugün karayolu ile Çorum'a gidecek olan Talasgücü Belediyespor kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın Çorum Şehir Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada Esad Sadık Demirtaş, Burak Toprak ve Ömer Faruk Iyar hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Zeynel Atasoy. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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