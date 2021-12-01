Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Talasgücü Belediyespor derbiye hazırlanıyor

Talasgücü Belediyespor ligin 6. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar grup FK ile karşılaşacak.

KAYSERİ (İHA) - Talasgücü Belediyespor ligin 6. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar grup FK ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan 5. hafta sonunda sarı lacivertliler 5 galibiyet alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. Hafta sonu evinde oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Talasgücü Belediyespor'da keyifler ve moraller üst seviyede. Talasgücü Belediyespor ligin 6.haftasında oynayacağı Kayseri Emar Grup FK, maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title