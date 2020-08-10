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Talasgücü Belediyespor'dan kaleye takviye

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferlerde ikinci ismi kadrosuna kattı.

Talasgücü Belediyespor'dan kaleye takviye
10.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:55

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferlerde ikinci ismi kadrosuna kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi kalesini sağlama aldı. Sarı-Lacivertliler son olarak Manavgat Belediyespor forması giyen tecrübeli kaleci İlker Günay kadrosuna kattı. Kalesini sağlama alan Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İlker Günay daha önce Salarha, Telekomspor, Bayrampaşa A.Ş, İnegölspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Derince A.Ş, Ağrı 1970 Spor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve geçen sezon Manavgat Belediyespor formaları giydi. Talasgücü Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "İkinci transferimiz hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon Manavgat Belediyespor forması giyen tecrübeli kaleci İlker Günay ile takımımız anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncumuz ve takımımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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